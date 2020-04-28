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Села как после обстрела. Пожары в Житомирской уничтожили более 80 домов

Пожары в Житомирской области продолжаются. Сейчас пылает на трех локализованных очагах — Острова, Можары, Первомайское. В то же время большую площадь огня возле села Нагоряны удалось потушить. В общем с 16 апреля огонь уничтожил и повредил более 80 зданий.

Причину пожаров до сих пор устанавливают правоохранители, но селяне убеждены — это был умышленный поджог. По подсчетам местных властей за две недели огонь уже уничтожил 24 тыс. га лесов и полей на Житомирщине. Предварительные потери — 25 млн грн. Специальные комиссии изучают ситуацию, а погорельцам обещают материальную поддержку. Подробнее в сюжете Олега Корниенко.

Напомним, эксперты считают, что пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.

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