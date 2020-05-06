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Факти / Україна

Кабмін виділив 11,2 млн грн на житло постраждалим через пожежі на Житомирщині

Кабінет міністрів виділив 11,2 млн грн для купівлі житла для тих, хто потребує відселення з будинків, які були зруйновані в результаті пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.

Гроші виділені з резервного фонду державного бюджету.

11,2 млн грн підуть на купівлю модульних будинків жителям, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації, що склалася 16 квітня.

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В результаті пожежі в Овруцькому районі Житомирської області постраждало близько 11 житлових будинків.

Нагадаємо, в Житомирській області в результаті масштабних лісових пожеж вигоріли цілі села. Найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Магдин та Личмани Овруцького району.

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