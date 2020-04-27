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Факты / Украина

Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине

В Житомирской области в результате масштабных лесных пожаров выгорели целые деревни. Наибольший вред нанесен селам Нижняя Рудня, Магдин и Личманы Овручского района.

Всего в результате пожаров было разрушено или повреждено более 80 зданий.

Читайте: Пожары в Житомирской области: спасатели тушат траву, огонь в лесах локализован

  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
  • Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине - ВИДЕО
Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине / 7 фотографий

— Единственная проблема для нас — это большое расстояние, которое нужно преодолевать, чтобы доставить воду. Ближайшие ставки мы уже исчерпали, — говорит командир пожарного отделения Виктор Тынный.

26 апреля спасателям удалось локализовать пожары в Житомирской области в поселках Овручского и Олевского районов.

Одной из причин лесных пожаров называют деятельность людей, которые подожгли мусор, в результате чего огонь перекинулся на деревья, а затем на населенные пункты.

Напомним, эксперты считают, что пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.

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