Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)

6 травня в Україні зафіксували 487 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість хворих зросла до 13 184.

Загалом 327 людей померло, а 2 097 пацієнтів одужало.

Різке збільшення хворих зафіксували у Львівській (+39) та Дніпропетровській (+90) областях.

У Збройних силах України за минулу добу підтверджено один випадок захворювання на коронавірус.

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Не спадає кількість хворих у Києві – 69 випадків. Тут продовжують заражатись ченці і священники Києво-Печерської лаври (+17).

Послаблення карантину та протести

У райцентрі Бережани на Тернопільщині запрацював перший ринок в умовах карантину.

У Києві дозволили працювати кав’ярням на винос. Відкрилися перші три ринки – у Голосіївському, Деснянському районі та на станції метро Лісова.

У центр Києва вранці з’їхалися підприємці з усієї України на акцію протесту проти обмежень під час карантину.

Учасники акції вимагали послабити карантин для бізнесу і не застосовувати його вибірково. Зокрема, дати можливість працювати малому та середньому бізнесу.

Влада

Уряд звітує, що на боротьбу з поширенням Covid-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.

В Україні не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення 8 травня та Дня перемоги 9 травня. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В обід 6 травня, у Київ з Китаю прибув літак Ан-225 Мрія з гуманітарною допомогою. Медичний вантаж закупила компанія Нафтогаз. Доставили 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів і 50 портативних ультразвукових апаратів.

Як повідомляли Факти ICTV, якщо так звані паспорти здоров’я будуть введені у світі та рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, так зробить зробить й Україна.