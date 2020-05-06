Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.
Станом на 6 травня 2020 року в Україні за добу зафіксували 487 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість зросла до 13 184.
Загалом 327 людей померло, а 2 097 пацієнтів одужало.
39 нових випадків Covid-19 за добу у Львівській області – це рекордна цифра за весь час карантину, повідомив у соцмережі мер Львова Андрій Садовий.
– Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину. Ми уважно відстежуємо динаміку захворювання. Рішення про послаблення карантину ухвалюватимемо лише за умови, що динаміка йтиме на спад, – зауважив він.
Станом на 8.00 6 травня у Львові та на Львівщині 553 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 16 — летальні, 116 людей одужали.
– Закінчилися місця у міських лікарнях для хворихна Covid-19. Усі три лікарні, які ми передбачали для лікування, уже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще всі три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонії та вірусні інфекції.
Відкриття метрополітену у Києві може спричинити новий спалах коронавірусу. Саме тому підземка запрацює на останньому етапі виходу із карантину.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Українського радіо.
– Для Києва, Харкова, де більше 1 млн населення – це величезний ризик. Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях, – розповів Шмигаль.