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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 6 травня 2020 року в Україні за добу зафіксували 487 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість зросла до 13 184.

Загалом 327 людей померло, а 2 097 пацієнтів одужало.

З початку З кінця
Пряма трансляція
10:08 - 06 травня

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09:10 - 06 травня

39 нових випадків Covid-19 за добу у Львівській області – це рекордна цифра за весь час карантину, повідомив у соцмережі мер Львова Андрій Садовий.

– Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину. Ми уважно відстежуємо динаміку захворювання. Рішення про послаблення карантину ухвалюватимемо лише за умови, що динаміка йтиме на спад, – зауважив він.

Станом на 8.00 6 травня у Львові та на Львівщині 553 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 16 — летальні, 116 людей одужали.

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09:09 - 06 травня

Covid-19 підтвердився у шести співробітників супермаркету в Сумах – вони на самоізоляції, повідомив на брифінгу заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Михайло Мацюк.

За його словами, усіх інших співробітників – це 71 людина – відправили додому на карантин.

Мацюк уточнив, що три дні тому коронавірус виявили у продавчині супермаркету на Петропавлівській, 76, а потім інфекцію підтвердили ще у п’яти співробітників.

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23:19 - 05 травня

У Чернівцях у трьох базових лікарнях, які приймали хворих на коронавірус, закінчилися місця.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

– Закінчилися місця у міських лікарнях для хворихна Covid-19. Усі три лікарні, які ми передбачали для лікування, уже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще всі три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонії та вірусні інфекції.

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22:38 - 05 травня

Головний лікар Глухівської лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування.

Вдався до цього, через недофінансування медзакладу – немає грошей на зарплату медикам.

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20:43 - 05 травня

У Дніпрі з 12 травня частково відновлять роботу громадського транспорту у звичному режимі.

Про це повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

За його словами, увесь електротранспорт і 39 автобусних маршрутів відновить свою роботу за схемами, які були до карантину.

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20:42 - 05 травня

Весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, немає впевненості в тому, що під час карантину всі школярі дивилися відеоуроки.

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19:48 - 05 травня

5 травня близько 180 українських сезонних працівників вилетіли до Німеччини з аеропорту Бориспіль.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Українці летять рейсом МАУ і приземляться в міжнародному аеропорту Франкфурт-Хані.

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16:39 - 05 травня

Відкриття метрополітену у Києві може спричинити новий спалах коронавірусу. Саме тому підземка запрацює на останньому етапі виходу із карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Українського радіо.

– Для Києва, Харкова, де більше 1 млн населення – це величезний ризик. Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях, – розповів Шмигаль.

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16:39 - 05 травня

У столиці України почали відновлювати свою роботу продуктові ринки.

З 5 березня відновили роботу Деміївський ринок у Голосіївскому районі, ринок Маяк та базар на Лісовій у Деснянському районі. З середи відкриються також Печерський та Володимирський ринки.

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