Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 6 мая коронавирусом заболели еще 68 человек.
Всего в столице 1 651 подтвержденный случай Covid-19.
Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +23;
- Шевченковский +4;
- Соломенский +5;
- Днепровский +1;
- Святошинский +0;
- Деснянский +7;
- Подольский +4;
- Голосеевский +4;
- Оболонский +3;
- Дарницкий +17.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая короновируса, из которых 487 — за сутки.