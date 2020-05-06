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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 6 мая коронавирусом заболели еще 68 человек.

Всего в столице 1 651 подтвержденный случай Covid-19.

Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +23;
  • Шевченковский +4;
  • Соломенский +5;
  • Днепровский +1;
  • Святошинский +0;
  • Деснянский +7;
  • Подольский +4;
  • Голосеевский +4;
  • Оболонский +3;
  • Дарницкий +17.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая короновируса, из которых 487 — за сутки.

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