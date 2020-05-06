Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 6 мая коронавирусом заболели еще 68 человек.

Всего в столице 1 651 подтвержденный случай Covid-19.

Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +23;

Шевченковский +4;

Соломенский +5;

Днепровский +1;

Святошинский +0;

Деснянский +7;

Подольский +4;

Голосеевский +4;

Оболонский +3;

Дарницкий +17.

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Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая короновируса, из которых 487 — за сутки.