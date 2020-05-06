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Факти / Україна / Політика

Скасування не буде. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня – Корнієнко

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Верховна Рада ухвалить потрібні рішення в середині липня, заявив керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Найближчі два-три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх в зал, обговорюємо і приймаємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня Верховна Рада виконає свої конституційну функцію і оголосить про місцеві вибори, – заявив Корнієнко.

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– Розмови про їх перенесення, скасування, неможливості проведення через брак грошей є інсинуаціями, – додав Корнієнко.

Як писали Факти ICTV, мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не виключають, що можуть піти на місцеві вибори у жовтні 2020 року, як єдиний політичний проект.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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