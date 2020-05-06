Температурный скрининг и стихийная торговля: как работают рынки в Киеве

В Киеве уже второй день возобновили свою работу продовольственные рынки. С 5 мая возобновили работу Демеевский рынок в Голосеевском районе, рынок Маяк и рынок на Лесной в Деснянском районе. Со среды добавились Печерский и Владимирский рынки.

Прежде чем попасть на территорию рынка, посетителям проводят температурный скрининг. Также обязательно наличие масок и перчаток.

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Скамейки на рынке покрытые защитными пленками, а дезинфекцию проводят каждые два часа.

Продавцы жалуются, что людей пока мало, а также, что пропустили продать сезонный товар. Но с другой стороны радуются, что появилась хоть какая-то возможность для продажи.

Журналист телеканала СТБ Артем Сорокин сообщил, что на рынке на Лесном также процветает стихийная торговля. Как только горе-продавцы заметили журналистов, муниципальную охрану и Госпродпотребслужбу бросились вдогонку кто куда.

Ранее в Киеве с 5 мая разрешили продажу фастфуда в МАФах и кофе на вынос в условиях карантина.