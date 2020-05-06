Температурний скринінг та стихійна торгівля: як працюють ринки у Києві

У Києві вже другий день відновили свою роботу продовольчі ринки. З 5 травня відновили роботу Деміївський ринок у Голосіївскому районі, ринок Маяк та базар на Лісовій у Деснянському районі. З середи додалися Печерський та Володимирський ринки.

Перш ніж потрапити на територію ринку, відвідувачам проводять температурний скринінг. Також обов’язкова наявність масок та рукавичок.

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Лавки на ринку вкриті захисними плівками, а дезинфекцію проводять кожні дві години.

Продавці скаржаться, що людей поки мало, а також, що пропустили продати сезонний товар. Та з іншого боку радіють, що з’явилася хоча б якась змога для продажу.

Журналіст телеканалу СТБ Артем Сорокін повідомив, що на ринку на Лісовій також процвітає стихійна торгівля. Щойно горе-продавчині помітили журналістів, муніципальну охорону та Держпродспоживслужбу кинулися навздогін хто куди.

Раніше у Києві з 5 травня дозволили продаж фастфуду у МАФах та кави на виніс в умовах карантину.