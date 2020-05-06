В Киево-Печерской лавре еще 17 больных коронавирусом

В Киево-Печерской лавре увеличилось количество больных на Covid-19 среди священников.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

— За прошедшие сутки заболела 21 женщина, два ребенка и 45 мужчин. 17 случаев в Киево-Печерской Лавре. Больше всего случаев заболевания в Печерском районе — 23, — заявил Кличко.

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Раньше было известно о 68 больных монахах и священниках лавры.

На сегодня в столице уже 1 651 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили еще 68 случаев Covid-19.

Выздоровели 99 киевлян, а умерло 28 больных.