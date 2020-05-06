У Києво-Печерській лаврі ще 17 хворих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі збільшилась кількість хворих на Covid-19 серед священників.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу.

– За минулу добу захворіла 21 жінка, дві дитини та 45 чоловікiв. 17 випадків у Києво-Печерській Лаврі. Найбільше випадків захворювання у Печерському районі – 23, – заявив Кличко.

Читайте: Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

На сьогодні в столиці вже 1 651 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Раніше було відомо про 68 хворих ченців і священиків лаври.

Нагадаємо, станом на 6 травня у Києві підтвердили ще 68 випадків Covid-19.

Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.