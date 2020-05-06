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Факты / Украина / Общество

Во Львовской области выпал снег

6 мая во Львовской области выпал снег. Осадки наблюдались в поселке Славское и возле горной вершины Тростян Сколевского района, а также во Львове.

Фото и видео снега разместили в социальных сетях местные жители.

Жители региона неоднозначно восприняли каприз погоды. Часть негативно отнеслись к снегу в мае, сетуя на то, что он испортит им отдых, другие шутили по поводу пунктуальности зимы.

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Напомним, ранее мы писали о непогоде в Киеве. В первый числах мая в столице прошли сильные дожди с градом, из-за чего улицы затопило. Из-за непогоды стало трудно передвигаться в городе.

Источник: Igor Zinkevych

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