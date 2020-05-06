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Факти / Україна / Суспільство

У Львівській області випав сніг

6 травня у Львівській області випав сніг. Опади спостерігалися у селищі Славське та біля гірської вершини Тростян Сколівського району, а також у Львові.

Фото і відео снігу розмістили у соціальних мережах місцеві жителі.

Жителі регіону неоднозначно сприйняли каприз погоди. Частина негативно поставилися до снігу в травні, нарікаючи на те, що він зіпсує їм відпочинок, інші жартували з приводу пунктуальності зими.

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Нагадаємо, раніше ми писали про негоду у Києві. У перший числах травня у столиці пройшли сильні дощі з градом, через що вулиці затопило. Через негоду стало важко пересуватися містом.

Джерело: Igor Zinkevych

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