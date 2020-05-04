Ливень с градом в Киеве: авто плывут по дороге, центр остановился в пробках

Непогода пришла в Киев — буквально за несколько минут город накрыл ливень с грозой.
Гроза гремит во всех районах столицы, больше влаги в центре города.
Читайте: 40 градусов и выше: метеорологи дали прогноз на лето 2020 в Украине
В центре Киева наблюдаются пробки 4 балла.
— Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра, — пишет у себя на Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Оболонском районе зафиксировали град.
Также град падал в микрорайоне Бортичи.
На ул. Георгия Кирпы смыло часть газона вместе с бордюром.
Переглянути цей допис в Instagram
Как писали Факты ICTV, во вторник, 5 мая, дожди и грозы прогнозируют на всей территории Украины.
Источник: Наталья Диденко