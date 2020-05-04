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Факты / Происшествия

Ливень с градом в Киеве: авто плывут по дороге, центр остановился в пробках

Непогода пришла в Киев — буквально за несколько минут город накрыл ливень с грозой.

Гроза гремит во всех районах столицы, больше влаги в центре города.

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В центре Киева наблюдаются пробки 4 балла.

Ливень с градом в Киеве: авто плывут по дороге, центр остановился в пробках

— Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра, — пишет у себя на Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Оболонском районе зафиксировали град.

Ливень с градом в Киеве: авто плывут по дороге, центр остановился в пробках

Также град падал в микрорайоне Бортичи.

Ливень с градом в Киеве: авто плывут по дороге, центр остановился в пробках

На ул. Георгия Кирпы смыло часть газона вместе с бордюром.

 

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В Киеве на Кирпы, 3 из-за непогоды смыло все

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как писали Факты ICTV, во вторник, 5 мая, дожди и грозы прогнозируют на всей территории Украины.

Источник: Наталья Диденко

Источник: ДТП.kiev.ua

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