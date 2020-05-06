Останетесь без зарплаты: Зеленский поручил главам ОГА выплатить деньги медикам

Президнт Украины Владимир Зеленский поручил главам ОГА решить вопрос с задолженностью перед медиками.

— Ежедневно количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это добавляет оптимизма. В то же время мы не должны расслабляться, надо исходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом, — отметил глава государства.

Несмотря на это президент выразил недовольство по поводу отношения к врачам в отдельных регионах.

— Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют Covid-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены. Уважаемые главы ОГА, поручаю как можно быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности, — отметил Зеленский.

Читайте: Медикам будут доплачивать до 200% надбавки за работу с больными коронавирусом — закон

На следующей неделе ОП будет иметь информацию по каждой больнице о получении работниками зарплаты и надбавок.

Напомним, Министерство здравоохранения получает жалобы о том, что по вине местных властей или главврачей больниц медикам не выплачивают 300% зарплаты за март.