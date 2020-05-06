Залишитесь без зарплати: Зеленський доручив главам ОДА виплатити кошти медикам

Президнт України Володимир Зеленський доручив главам ОДА вирішити питання із заборгованістю перед медиками.
– Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом, – зазначив очільник держави.
Попри це президент висловив невдоволення з приводу ставлення до лікарів в окремих регіонах.
– Нагадую, що ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють Covid-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено.
Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади, – зазначив Зеленський.
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На наступному тижні ОП отримає інформацію щодо кожної лікарні про одержання працівниками зарплати та надбавок.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я отримує скарги про те, що з вини місцевої влади або головлікарів медикам не виплачують 300% зарплати за березень.