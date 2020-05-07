Строительство трех новых станций метро в Днепре под угрозой — причины

Строительство метрополитена в Днепре под угрозой. По словам руководителей города, препятствием для строительства становится обычная бюрократия со стороны областной власти — начали затягиваться сроки выдачи документов или вообще игнорируют обращения.

В частности, компании Limak мешают получить разрешительные документы без всяких на то оснований. Главное управление Гоструда в Днепропетровской области уже 9 месяцев не дает согласия на проведение взрывных работ.

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Городской совет Днепра и компания Limak совместно обращаются к президенту Украины и Кабмину с просьбой вмешаться в ситуацию. Ведь своевременное завершение строительства метро — стратегическая задача для Днепра.

— Если до назначения нового руководства области все разрешительные документы мы получали в течение нескольких часов, сейчас затягивания и оформления документов затягивается уже более 9 месяцев. Это достаточно серьезные проблемы и мы уверены, что наши горожане заслуживают метро, ​​- заявил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Слова Лысенко подтвердил директор коммунального предприятия Днепровский метрополитен Андрей Лепешкин. Он отметил, что никаких причин для того, чтобы не предоставлять компании-подрядчику разрешения на проведение буро-взрывных работ просто нет.

В Днепре строятся станции: Театральная, Центральная и Исторический Музей.

Напомним, в Днепре с 12 мая частично возобновят работу общественного транспорта в обычном режиме.