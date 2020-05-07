Будівництво трьох нових станцій метро у Дніпрі під загрозою – причини

Будівництво метрополітену у Дніпрі під загрозою. За словами очільників міста, перешкодою для будівництва стає звичайна бюрократія з боку обласної влади – почали затягуватись строки видачі документів або взагалі ігнорують звернення.

Зокрема, компанії Limak заважають отримати дозвільні документи без будь-яких на це підстав. Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області вже 9 місяців не надає згоди на проведення вибухових робіт.

Читайте: У Дніпропетровській області за добу 90 людей захворіли на Covid-19

Міська рада Дніпра та компанія Limak спільно звертаються до президента України та Кабміну з проханням втрутитися в ситуацію. Адже вчасне завершення будівництва метро – стратегічне завдання для Дніпра.

— Якщо до призначення нового керівництва області всі дозвільні документи ми отримували протягом декількох годин, нині затягування та оформлення документів затягується вже понад 9 місяців. Це досить серйозні проблеми і ми впевнені, що наші городяни заслуговують на метро, – заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Слова Лисенка підтвердив директор комунального підприємства Дніпровський метрополітен Андрій Лепешкін. Він зазначив, що жодних причин для того, щоб не надавати компанії-підряднику дозволу на проведення буро-вибухових робіт просто немає.

У Дніпрі будуються станції: Театральна, Центральна та Історичний Музей.

Нагадаємо, у Дніпрі з 12 травня частково відновлять роботу громадського транспорту у звичному режимі.