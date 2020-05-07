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Факты / Украина

Будут качели: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май

Похолодание в первой декаде мая и снег в Карпатах — нормальные явления погоды для этого времени.

Об этом Фактам ICTV рассказал старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев.

— В этом похолодании ничего необычного нет. Тем более после очень теплой зимы следовало ожидать какой-нибудь отрицательной аномалии. Не бывает такого, что все время положительные аномалии, когда должна наступить компенсация.

А то, что снег в Карпатах выпал – это тоже нормально. Те, кто отдыхал в горах знает, что там абонементы рассчитаны до 1 мая, иногда дольше, — сказал эксперт.

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До выходных ожидается еще один циклон: температура повысится, но затем снова понизится, будут дожди, прогнозирует Тимофеев.

— Вот в таких мы качелях находимся, — сказал он.

Напомним, 7 мая в Карпатах выпал снег,  а температура воздуха опустилась до -3°С.

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