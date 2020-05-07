Похолодання в першій декаді травня і сніг в Карпатах – нормальні явища погоди для нинішнього часу.

Про це Фактам ICTV розповів старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

– У цьому похолоданні нічого незвичайного немає. Тим більше після дуже теплу зиму слід було очікувати якоїсь негативної аномалії. Не буває такого, що весь час позитивні аномалії, коли має настати компенсація. А то, що сніг в Карпатах випав – це теж нормально. Ті, хто відпочивав в горах знає, що там абонементи розраховані до 1 травня, іноді довше, – сказав експерт.

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До вихідних очікується ще один циклон: температура підвищиться, але потім знову знизиться, дощитиме, прогнозує Тимофеєв.

– Ось у таких ми гойдалках знаходимося, – сказав він.

Нагадаємо, 7 травня у Карпатах випав сніг, а температура повітря опустилася до -3°С.