В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский ночью выпало 15 см снега.

Кроме того, температура воздуха опустилась до -3°С, наблюдается метель.

Из-за северо-западного ветра скоростью 14-15 м/с видимость снизилась до 20 м.

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Напомним, ухудшение погоды в Карпатах наблюдается уже несколько дней. Так, 4 мая на горе Поп Иван выпал мелкий снег и также была метель. Тогда температура воздуха опустилась до -2°С.

Похолодание и осадки наблюдаются также во всех областях Украины.