Депутаты на внеочередном заседании 13 мая рассмотрят 26 вопросов — Кравчук

13 мая на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады депутаты предлагают рассмотреть 26 вопросов.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, сбор подписей уже начат, и заседание будет насыщенным.

— В повестке дня 26 вопросов — от различных комитетов. Мы рассмотрим законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными коронавирусом, — написала Кравчук.

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Также она добавила, что рассмотрят законопроект, который запрещает банкам взимать неустойки, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Ранее Верховная Рада Украины определила размеры страховых выплат медработникам, которые пострадали или умерли во время ликвидации последствий пандемии коронавируса в Украине.

Источник: yevheniya.khudzik

Фото: yevheniya.khudzik