PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Депутаты на внеочередном заседании 13 мая рассмотрят 26 вопросов — Кравчук

13 мая на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады депутаты предлагают рассмотреть 26 вопросов.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, сбор подписей уже начат, и заседание будет насыщенным.

— В повестке дня 26 вопросов — от различных комитетов. Мы рассмотрим законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными коронавирусом, — написала Кравчук.

Читайте: Украина может получить $2 млрд от МВФ уже во втором квартале 2020 года

Также она добавила, что рассмотрят законопроект, который запрещает банкам взимать неустойки, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Ранее Верховная Рада Украины определила размеры страховых выплат медработникам, которые пострадали или умерли во время ликвидации последствий пандемии коронавируса в Украине.

Источник: yevheniya.khudzik

Фото: yevheniya.khudzik

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка