Депутати на позачерговому засіданні 13 травня розглянуть 26 питань – Кравчук

13 травня на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради депутати пропонують розглянути 26 питань.

Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, збір підписів вже розпочато, і засідання буде насиченим.

– На порядку денному 26 питань – від різних комітетів. Ми розглянемо законопроект, який передбачає звільнення від оподаткування лікарів, які працюють з хворими на коронавірус, – написала Кравчук.

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Також вона додала, що розглянуть законопроект, який забороняє банкам стягувати неустойки, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами в період дії карантину та в 30-денний період після закінчення карантину.

Раніше Верховна Рада України визначила розміри страхових виплат медпрацівникам, які постраждали або померли під час ліквідації наслідків пандемії коронавірусу в Україні.

Джерело: yevheniya.khudzik

Фото: yevheniya.khudzik