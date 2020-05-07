До и после 22 мая: как в Украине будет работать общественный транспорт

До 22 мая резких изменений в работе общественного транспорта в Украине не будет, а уже после этой даты транспортом сможет пользоваться большее количество людей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов.

— Будет функционировать весь транспорт в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления и постоянная дезинфекция, — отметил министр.

Кроме того, по его словам, точной даты открытия метро в украинских городах пока нет.

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— Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому на 22 мая еще точно никто не готов, — пояснил Криклий.

Напомним, 6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт столицы будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.