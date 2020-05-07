До та після 22 травня: як в Україні працюватиме громадський транспорт

До 22 травня різких змін у роботі громадського транспорту в Україні не буде, а вже після цієї дати транспортом зможе користуватися більша кількість людей.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з телеканалів.

– Функціонуватиме весь транспорт в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов’язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення та постійна дезінфекція, — зазначив міністр.

Крім того, за його словами, точної дати відкриття метро в українських містах поки немає.

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– Досить важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки та такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу і організації. Тому на 22 травня ще точно ніхто не готовий, — пояснив Криклій.

Нагадаємо, 6 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт столиці працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.