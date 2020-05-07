PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Дополнительные выплаты медикам: кто и сколько получит

Все медицинские работники столицы получат денежную доплату.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы.

Выплаты получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи.

Читайте: С 1 июня Минздрав вводит новую систему финансирования больниц

Кто и сколько получит:

  • врачи — 4 000 грн;
  • медсестры — 3 000 грн;
  • медперсонал — 1 000 грн.

Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделят на доплаты медикам более 984 млн грн.

Напомним, по состоянию на 12.00 7 мая в Киеве зафиксировано 1675 случаев коронавируса, из которых 24 — за прошедшие сутки.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх