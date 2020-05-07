Дополнительные выплаты медикам: кто и сколько получит

Все медицинские работники столицы получат денежную доплату.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
— Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы.
Выплаты получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи.
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Кто и сколько получит:
- врачи — 4 000 грн;
- медсестры — 3 000 грн;
- медперсонал — 1 000 грн.
Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделят на доплаты медикам более 984 млн грн.
Напомним, по состоянию на 12.00 7 мая в Киеве зафиксировано 1675 случаев коронавируса, из которых 24 — за прошедшие сутки.