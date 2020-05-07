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Факти / Україна

Додаткові виплати медикам: хто і скільки отримає

Усі медичні працівники столиці отримають грошову доплату.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Київ віднайшов кошти у бюджеті міста на доплати усім медикам столиці.

Виплати отримають медики комунальних некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги.

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Хто та скільки отримає: 

  • лікарі – 4 000 грн;
  • медсестри – 3 000 грн;
  • медперсонал – 1 000 грн.

Загалом з 1 квітня і до кінця року з бюджету столиці виділять на доплати медикам понад 984 млн грн.

Нагадаємо, станом на 12.00 7 травня у Києві зафіксовано 1 675 випадків коронавірусу, з яких 24 – за минулу добу.

Фото: Dreamstime

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