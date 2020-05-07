PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

24 за сутки: в Киеве подтвердили 1 675 случаев коронавируса

По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировано 1 675 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— За сутки заболели еще 24 киевлянина.

Заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет, 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет и 2 мальчика — в возрасте 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

Напомним, по состоянию на 9.00 7 мая в Украине подтвердили 13 691 случай коронавируса, из которых 507 — за прошедшие сутки.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка