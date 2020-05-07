По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировано 1 675 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— За сутки заболели еще 24 киевлянина.

Заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет, 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет и 2 мальчика — в возрасте 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

Напомним, по состоянию на 9.00 7 мая в Украине подтвердили 13 691 случай коронавируса, из которых 507 — за прошедшие сутки.