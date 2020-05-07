Новую вспышку коронавируса в Киево-Печерской лавре зафиксировали после проверки священнослужителей, которые вышли из самоизоляции.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На сегодня в Киево-Печерской лавре есть 17 новых больных. Все эти люди контактировали с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции, после чего им было сделано ПЦР-тестирование.

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Максим Степанов также добавил, что у местных властей есть полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории лавры.

Напомним, несмотря на то, что Киево-Печерская лавра уже месяц закрыта на карантин, 6 мая у 17 священников обнаружили коронавирус.