PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Контактировали с больными: Степанов объяснил вспышку Covid-19 в Лавре

Новую вспышку коронавируса в Киево-Печерской лавре зафиксировали после проверки священнослужителей, которые вышли из самоизоляции.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На сегодня в Киево-Печерской лавре есть 17 новых больных. Все эти люди контактировали с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции, после чего им было сделано ПЦР-тестирование.

Читайте: Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заболели все священники

Максим Степанов также добавил, что у местных властей есть полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории лавры.

Напомним, несмотря на то, что Киево-Печерская лавра уже месяц закрыта на карантин, 6 мая у 17 священников обнаружили коронавирус.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка