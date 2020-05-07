Новий спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі зафіксували після перевірки священнослужителів, які вийшли із самоізоляції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Станом на сьогодні у Києво-Печерській лаврі є 17 нових хворих. Всі ці люди контактували з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому. Вони перебували на самоізоляції, після чого їм було зроблено ПЛР-тестування.

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Максим Степанов також додав, що місцева влада має повноваження для того, щоб посилити карантинні заходи на території лаври.

Нагадаємо, попри те, що Києво-Печерська лавра вже місяць закрита на карантин, 6 травня у 17 священників виявили коронавірус.