Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 мая в Киеве подтвердили еще 24 случая Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 675. Выздоровели 110 киевлян, а умерли 29 инфицированных пациентов.

Кто заболел за последние сутки:

11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет;

11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет;

2 мальчика — в возрасте 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек.

— Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели — волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Угроза не отступила и расслабляться нельзя, — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 361 больной, за сутки +2;

— 361 больной, за сутки +2; Шевченковский район — 125 больных, за сутки +2;

— 125 больных, за сутки +2; Соломенский район — 159 больных, за сутки 1;

— 159 больных, за сутки 1; Днепровский район — 150 больных, за сутки 0;

— 150 больных, за сутки 0; Святошинский район — 99 больных, за сутки +2;

— 99 больных, за сутки +2; Деснянский район — 148 больных, за сутки +6;

— 148 больных, за сутки +6; Подольский район -79 больных, за сутки 0;

-79 больных, за сутки 0; Голосеевский район — 152 больных, за сутки +3;

— 152 больных, за сутки +3; Оболонский район — 117 больных, за сутки 1;

— 117 больных, за сутки 1; Дарницкий район — 285 больных, за сутки 7.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

Читайте: Карантин в Украине продолжат до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения

С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 9.00 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

За сутки зафиксировано 507 новых случаев. Из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели.