Криклій сказав, коли Україна може відновити міжнародне авіасполучення

Внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні. Міжнародні перевезення залежатимуть від карантинних заходів.

Про це Фактам ICTV повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Для відновлення міжнародних рейсів потрібно, щоб обидві країни могли в двосторонньому порядку приймати громадян. Нині Європа, Близький Схід та Америка зачинені і приймають тільки своїх громадян, або виняткові місії – дипломатів, лікування чи навчання. 22 травня ніхто не полетить, – каже Криклій.

Читайте: Чи варто планувати відпустку на першу половину літа – прогноз Кабміну

Точну дату нині сказати неможливо. Але внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні, додав міністр.

– Вже можна обережно планувати, що у другій половині літа ситуація налагодиться, – підкреслив Криклій.

Як писали Факти ICTV, до 22 травня різких змін у роботі громадського транспорту в Україні не буде, а вже після цієї дати транспортом зможе користуватися більша кількість людей.