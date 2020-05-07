Новой главой миссии МВФ в Украине стала Иванна Владкова Голлар

Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине Иванна Владков Голлар.

Прежний руководитель Рон ван Роден возвращается в штаб-квартиру МВФ.

Иванна Владков Голлар является гражданином Болгарии, имеет опыт работы в развивающихся экономиках.

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Среди последних ее назначений — руководство миссией МВФ в Молдове и Северной Македонии.

Голландца Рона ван Родена отозвали из Украины еще 1 мая.

В июне 2017 МВФ назначил своим постоянным представителем в Украине Йоста Люнгмана вместо Жерома Ваше.

Напомним, в этом году Украина ожидает получить от Международного валютного фонда два транша по $1,75 млрд на общую сумму $3,5 млрд.

Источник: МВФ