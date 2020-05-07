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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новим главою місії МВФ в Україні стала Іванна Владкова Голлар

Міжнародний валютний фонд призначив главою місії в Україні Іванну Владкову Голлар.

Колишній керівник Рон ван Роден повертається у штаб квартиру МВФ.

Іванна Владкова Голлар є громадянином Болгарії, має досвід роботи в економіках, що розвиваються.

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Серед останніх її призначень – керівництво місією МВФ у Молдові і Північної Македонії.

Голландця Рона ван Родена відкликали з України ще 1 травня.

У червні 2017 року МВФ призначив своїм постійним представником в Україні Йоста Люнгмана замість Жерома Ваше.

Нагадаємо, цьогоріч Україна очікує отримати від Міжнародного валютного фонду два транші по $1,75 млрд на загальну суму $3,5 млрд.

Джерело: МВФ

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