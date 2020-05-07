Получить $5 млрд от МВФ по программе stand-by легче, чем по EFF — Рашкован

Украине легче получить $5 млрд в течение следующих 18 месяцев от Международного валютного фонда по программе stand-by, чем по программе EFF.

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

По его словам, получение кредита в течение 2020-2021 годов по программе stand-by не требует от Киева “титанических” усилий по продвижению структурных реформ.

МВФ принял решение изменить программу для многих правительств, так как руководители фонда понимают, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

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— Она может поменяться (программа stand-by для Украины. – Ред.), но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF, — обьяснил Рашкован.

Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.