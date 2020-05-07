Отримати $5 млрд від МВФ за програмою stand-by легше, ніж за EFF – Рашкован

Україні легше отримати $5 млрд протягом наступних 18 місяців від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by, ніж за програмою EFF.

Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

За його словами, отримання кредиту протягом 2020-2021 років за програмою stand-by не вимагає від Києва “титанічних” зусиль із просування структурних реформ.

МВФ ухвалив рішення змінити програму для багатьох урядів, так як керівники фонду розуміють, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років уперед.

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– Вона може змінитися (програма stand-by для України. – Ред.), але за останні два місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF, – пояснив Рашкован.

Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.