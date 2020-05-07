Ослабление карантина с 11 мая: список разрешений и запретов

В понедельник правительство приняло постановление № 343 об ослаблении карантина с 11 мая.

На следующей неделе будет возобновлена ​​работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что будет разрешено с 11 мая

Парки, скверы, зоны отдыха; лесопарковые и прибрежные зоны;

Детские и спортивные площадки на улице;

Учреждения бытового обслуживания;

Стоматологии, салоны красоты и парикмахерские;

Деятельность предприятий общественного питания на вынос (при условии, что объект является оператором рынка пищевых продуктов);

Тренировка спортсменов национальных сборных команд;

Деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;

Летние площадки под открытым небом в заведениях общественного питания;

Деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;

Торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, что расположены в ТЦ);

Осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей);

Деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению владельца).

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Что остается запрещенным

Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ;

Перемещение группами более чем 2 человек (кроме сопровождения детей);

Кинотеатры и театры;

Метрополитен, общественный транспорт без спецпропусков;

Пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора;

Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт;

Регулярное железнодорожное и авиасообщение;

Спортзалы, фитнес-центры;

Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых;

Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

Университеты, школы, детские сады;

Самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции;

Проведение массовых мероприятий.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не готово запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра 22 мая.