Ослабление карантина с 11 мая: список разрешений и запретов

В понедельник правительство приняло постановление № 343 об ослаблении карантина с 11 мая.
На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Что будет разрешено с 11 мая
- Парки, скверы, зоны отдыха; лесопарковые и прибрежные зоны;
- Детские и спортивные площадки на улице;
- Учреждения бытового обслуживания;
- Стоматологии, салоны красоты и парикмахерские;
- Деятельность предприятий общественного питания на вынос (при условии, что объект является оператором рынка пищевых продуктов);
- Тренировка спортсменов национальных сборных команд;
- Деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
- Летние площадки под открытым небом в заведениях общественного питания;
- Деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;
- Торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, что расположены в ТЦ);
- Осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей);
- Деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению владельца).
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Что остается запрещенным
- Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ;
- Перемещение группами более чем 2 человек (кроме сопровождения детей);
- Кинотеатры и театры;
- Метрополитен, общественный транспорт без спецпропусков;
- Пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора;
- Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт;
- Регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- Спортзалы, фитнес-центры;
- Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых;
- Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- Университеты, школы, детские сады;
- Самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции;
- Проведение массовых мероприятий.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не готово запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра 22 мая.