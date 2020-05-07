Послаблення карантину з 11 травня: список дозволів і заборон

У понеділок уряд ухвалив постанову № 343 про послаблення карантинних обмежень з 11 травня.

Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що буде дозволено з 11 травня

Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;

Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

Заклади побутового обслуговування;

Стоматології, салони краси та перукарні;

Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);

Тренування спортсменів національних збірних команд;

Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;

Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;

Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);

Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);

Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).

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Що залишається забороненим

Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;

Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);

Кінотеатри й театри;

Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;

Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;

Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;

Регулярне залізничне та авіасполучення;

Спортзали, фітнес-центри;

Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;

Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

Університети, школи, дитячі садочки;

Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;

Проведення масових заходів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова та Дніпра 22 травня.