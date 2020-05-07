Послаблення карантину з 11 травня: список дозволів і заборон

У понеділок уряд ухвалив постанову № 343 про послаблення карантинних обмежень з 11 травня.
Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Що буде дозволено з 11 травня
- Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;
- Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- Заклади побутового обслуговування;
- Стоматології, салони краси та перукарні;
- Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);
- Тренування спортсменів національних збірних команд;
- Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
- Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
- Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);
- Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);
- Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).
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Що залишається забороненим
- Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
- Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
- Кінотеатри й театри;
- Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;
- Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
- Регулярне залізничне та авіасполучення;
- Спортзали, фітнес-центри;
- Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
- Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- Університети, школи, дитячі садочки;
- Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;
- Проведення масових заходів.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова та Дніпра 22 травня.