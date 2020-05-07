PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Послаблення карантину з 11 травня: що дозволили відкрити і які залишаться заборони

У понеділок уряд ухвалив постанову № 343 про послаблення карантинних обмежень з 11 травня.

Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що буде дозволено з 11 травня

  • Парки, сквери, зони відпочинку; лісопаркові та прибережні зони;
  • Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
  • Заклади побутового обслуговування;
  • Стоматології, салони краси та перукарні;
  • Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об’єкт є оператором ринку харчових продуктів);
  • Тренування спортсменів національних збірних команд;
  • Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • Літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
  • Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
  • Торгівля непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, що розташовані в ТЦ);
  • Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів);
  • Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власника).

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Послаблення карантину з 11 травня: список дозволів і заборон

Що залишається забороненим

  • Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
  • Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
  • Кінотеатри й театри;
  • Метрополітен, громадський транспорт без спецпропусків;
  • Перебування в громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
  • Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
  • Регулярне залізничне та авіасполучення;
  • Спортзали, фітнес-центри;
  • Перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
  • Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • Університети, школи, дитячі садочки;
  • Самовільно залишати місця обсервації /самоізоляції;
  • Проведення масових заходів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова та Дніпра 22 травня.

Фото: Dreamstime

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх