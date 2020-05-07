Точной даты открытия метро нет — Криклий

22 мая никто не готов запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра.

Об этом рассказал Фактам ICTV министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Полумеры у нас не работают. Все должны соблюдать ограничения, но мы видим, как украинцы к этому относятся. Метрополитен является местом скопления людей в вагонах и на перронах. Поэтому ситуацию там трудно контролировать. Мы видим, чем у восточного соседа (России. — Ред.) закончилась ситуация, когда они решили поиграть с открытием метро. Выводы мы делаем из тех проблем, которые имеют наши соседи, — пояснил Криклий.