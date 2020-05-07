Точной даты открытия метро нет — Криклий

22 мая никто не готов запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра.
Об этом рассказал Фактам ICTV министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— Полумеры у нас не работают. Все должны соблюдать ограничения, но мы видим, как украинцы к этому относятся. Метрополитен является местом скопления людей в вагонах и на перронах. Поэтому ситуацию там трудно контролировать. Мы видим, чем у восточного соседа (России. — Ред.) закончилась ситуация, когда они решили поиграть с открытием метро. Выводы мы делаем из тех проблем, которые имеют наши соседи, — пояснил Криклий.
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Криклий обратился к мэрам Киева, Днепра и Харькова с призывом не подвергать опасности жителей.
Напомним, в Харькове могут восстановить работу метрополитена уже в мае. Об этом 6 мая заявил мэр города Геннадий Кернес.