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Факты / Украина / Общество

Точной даты открытия метро нет — Криклий

22 мая никто не готов запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра.

Об этом рассказал Фактам ICTV министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Полумеры у нас не работают. Все должны соблюдать ограничения, но мы видим, как украинцы к этому относятся. Метрополитен является местом скопления людей в вагонах и на перронах. Поэтому ситуацию там трудно контролировать. Мы видим, чем у восточного соседа (России. — Ред.) закончилась ситуация, когда они решили поиграть с открытием метро. Выводы мы делаем из тех проблем, которые имеют наши соседи, — пояснил Криклий.

Читайте: Первые электрички запустят после 22 мая — Криклий

Криклий обратился к мэрам Киева, Днепра и Харькова с призывом не подвергать опасности жителей.

Напомним, в Харькове могут восстановить работу метрополитена уже в мае. Об этом 6 мая заявил мэр города Геннадий Кернес.

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