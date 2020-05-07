Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады начнется в 14.00. Его созывают по требованию 156 народных депутатов.

Во время заседания депутаты рассмотрят два законопроекта:

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19 (регистрационный номер 3380);

проект о внесении изменений в закон Украины О защите населения от инфекционных болезней (по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (регистрационный номер 3376).

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Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что парламент проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний.

А к обычному режиму работы Рада может вернуться 20 мая.