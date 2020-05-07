Позачергове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 14.00. Його скликають на вимогу 156 народних депутатів.

Під час засідання депутати розглянуть два законопроекти:

проект закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (реєстраційний номер 3380);

проект про внесення змін до закону України Про захист населення від інфекційних хвороб (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстраційний номер 3376).

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Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що парламент пропрацює ще 2-3 тижні у режимі позачергових засідань.

А до звичного режиму роботи Рада може повернутися 20 травня.