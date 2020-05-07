7 мая в 14.00 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Депутаты рассмотрят внесение изменений в Закон Украины О защите населения от инфекционных болезней.

Парламентарии рассмотрят размеры обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

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Также на повестке дня внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавируса.



