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Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

7 мая в 14.00 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Депутаты рассмотрят внесение изменений в Закон Украины О защите населения от инфекционных болезней.

Парламентарии рассмотрят размеры обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

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Также на повестке дня внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавируса.


Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подверг жесткой критике программу правительства и отправили ее на доработку, указав на слабость экономического блока.

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