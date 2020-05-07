7 травня о 14.00 почнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради.
Депутати розглянуть внесення змін до Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб.
Парламентарі розглянуть розміри обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.
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Також на порядку денному внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусу.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку піддав жорсткій критиці програму уряду і відправив її на доопрацювання, вказавши на слабкість економічного блоку.