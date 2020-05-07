PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

7 травня о 14.00 почнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради.

Депутати розглянуть внесення змін до Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб.

Парламентарі розглянуть розміри обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Читайте: Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи

Також на порядку денному внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусу.


Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку піддав жорсткій критиці програму уряду і відправив її на доопрацювання, вказавши на слабкість економічного блоку.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх