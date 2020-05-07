Україна та МВФ змінюють умови співпраці

Міжнародний валютний фонд змінює протокол співпраці з Україною.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

Україна співпрацюватиме з МВФ не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.

– Переговори перевели на 18-місячний режим очікування, – сказав він.

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МВФ знаходиться в тісному контакті з владою України щодо нового механізму фінансування.

Вони впевнені у зміні формату, незважаючи на те, що за програмою EFF у грудні 2019 року досягнули попередньої домовленості на рівні менеджменту Фонду. Це потрібно для боротьби з коронавірусом і наслідками карантину.

– Коли ситуація відновиться, фокус зміститься на втілення довгострокових структурних реформ в Україні, – пояснив Райс.

Як писали Факти ICTV, Міжнародний валютний фонд призначив главою місії в Україні Іванну Владкову Голлар.