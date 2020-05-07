По состоянию на 9.00 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 485 случаев;
- Волынская область — 393 случая;
- Днепропетровская область — 624 случая;
- Донецкая область — 89 случаев;
- Житомирская область — 468 случаев;
- Закарпатская область — 600 случаев;
- Запорожская область — 300 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1055 случаев;
- Кировоградская область — 403 случая;
- Киев — 1675 случаев;
- Киевская область — 916 случаев;
- Львовская область — 595 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 171 случай;
- Одесская область — 568 случаев;
- Полтавская область — 236 случаев;
- Ровенская область — 817 случаев;
- Сумская область — 131 случай;
- Тернопольская область — 951 случай;
- Харьковская область — 448 случаев;
- Херсонская область — 146 случаев;
- Хмельницкая область — 138 случаев;
- Черновицкая область — 2048 случаев;
- Черкасская область — 324 случая;
- Черниговская область — 68 случаев.
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К слову, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, в Украине до 22 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.