По состоянию на 9.00 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 485 случаев;

Волынская область — 393 случая;

Днепропетровская область — 624 случая;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 468 случаев;

Закарпатская область — 600 случаев;

Запорожская область — 300 случаев;

Ивано-Франковская область — 1055 случаев;

Кировоградская область — 403 случая;

Киев — 1675 случаев;

Киевская область — 916 случаев;

Львовская область — 595 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 171 случай;

Одесская область — 568 случаев;

Полтавская область — 236 случаев;

Ровенская область — 817 случаев;

Сумская область — 131 случай;

Тернопольская область — 951 случай;

Харьковская область — 448 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 138 случаев;

Черновицкая область — 2048 случаев;

Черкасская область — 324 случая;

Черниговская область — 68 случаев.

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К слову, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, в Украине до 22 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.