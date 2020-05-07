Станом на 9.00 7 травня в Україні зафіксували 13 691 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9.00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

До слова, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, в Україні до 22 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.