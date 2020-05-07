PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусу, за добу – 507

Станом на 9.00 7 травня в Україні зафіксували 13 691 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9.00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 485 випадків;
  • Волинська область — 393 випадки;
  • Дніпропетровська область — 624 випадки;
  • Донецька область — 89 випадків;
  • Житомирська область — 468 випадків;
  • Закарпатська область — 600 випадків;
  • Запорізька область — 300 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
  • Кіровоградська область — 403 випадки;
  • м. Київ — 1675 випадків;
  • Київська область — 916 випадків;
  • Львівська область — 595 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 171 випадок;
  • Одеська область — 568 випадків;
  • Полтавська область — 236 випадків;
  • Рівненська область — 817 випадків;
  • Сумська область — 131 випадок;
  • Тернопільська область — 951 випадок;
  • Харківська область — 448 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 138 випадків;
  • Чернівецька область — 2048 випадків;
  • Черкаська область — 324 випадки;
  • Чернігівська область — 68 випадків.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

До слова, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, в Україні до 22 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх