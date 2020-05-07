Станом на 9.00 7 травня в Україні зафіксували 13 691 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
За даними ЦГЗ, станом на 9.00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 485 випадків;
- Волинська область — 393 випадки;
- Дніпропетровська область — 624 випадки;
- Донецька область — 89 випадків;
- Житомирська область — 468 випадків;
- Закарпатська область — 600 випадків;
- Запорізька область — 300 випадків;
- Івано-Франківська область — 1055 випадків;
- Кіровоградська область — 403 випадки;
- м. Київ — 1675 випадків;
- Київська область — 916 випадків;
- Львівська область — 595 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 171 випадок;
- Одеська область — 568 випадків;
- Полтавська область — 236 випадків;
- Рівненська область — 817 випадків;
- Сумська область — 131 випадок;
- Тернопільська область — 951 випадок;
- Харківська область — 448 випадків;
- Херсонська область — 146 випадків;
- Хмельницька область — 138 випадків;
- Чернівецька область — 2048 випадків;
- Черкаська область — 324 випадки;
- Чернігівська область — 68 випадків.
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До слова, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Нагадаємо, в Україні до 22 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.