За последние сутки в мире зарегистрировали 78 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5 677 человек.

По состоянию на 6 мая 2020 года коронавирусом в мире болеет 3 584 071 человек. Умерло от Covid-19 257 239 человек, выздоровели 1 198 832 пациента.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 204 351, умерло — 71 064), Испании (зараженных — 219 329, умерло — 25 613), Италии (зараженных — 213 013, умерло — 29 315).

Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.