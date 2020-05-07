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Факты / Украина

Выход из карантина должен быть умеренным, открывать метро до 22 мая не стоит

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей — 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, — 507.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании.

Он также добавил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая.

— Плановый умеренный подход к выходу из карантина — это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии.

Сегодня количество зараженных — более полутысячи. Транспорт — это прямой способ распространения этой опасности, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кроме этого, Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать перерыв в тестировании на коронавирус.

Напомним, в Житомирской области три человека повторно заразились коронавирусом.

Источник: Офис президента

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