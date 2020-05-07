Вихід із карантину має бути помірним, відкривати метро до 22 травня не варто

В Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей – 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж у попередні дні, – 507.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді.

Він також додав, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня.

На думку президента Володимира Зеленського, це правильний варіант.

– Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки, – наголосив Володимир Зеленський.

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Окрім цього, Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити перерву в тестуванні на коронавірус.

Нагадаємо, у Житомирській області три людини повторно заразилися коронавірусом.