В Житомирской области три теста показали повторное инфицирование коронавирусом.

Об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

— По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21.30 3 мая, количество больных Covid-19 выросло на семь человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме, — отметил Виталий Бунечко.

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Общее количество зараженных в регионе — 430 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что у жительницы запорожского общежития обнаружили коронавирус. Известно, что женщина работает медиком в местной больнице.