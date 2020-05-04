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Факты / Украина

В Житомирской области три человека повторно заразились коронавирусом

В Житомирской области три теста показали повторное инфицирование коронавирусом.

Об этом заявил  глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

— По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21.30 3 мая, количество больных Covid-19 выросло на семь человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме, — отметил Виталий Бунечко.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Общее количество зараженных в регионе — 430 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что у жительницы запорожского общежития обнаружили коронавирус. Известно, что женщина работает медиком в местной больнице.

Фото: Dreamstime

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